Телеканал Fox News отметил талант Путина к пению

Ведущий новостного выпуска американского телеканала Fox News Шепард Смит отметил способности российского президента Владимира Путина к пению.

Поводом послужил опубликованный накануне российскими СМИ видеоролик, на котором Путин во время визита в МГУ помог исполнявшему песню "14 минут до старта" студенту вспомнить забытые слова и стал с ним исполнять песню в микрофон.

"Путин поет! Российский президент раскрыл неожиданный талант", — с таким заголовком вышла новость на Fox News о поющем российском президенте.

Телеведущий Шепард Смит в новостном выпуске показал известные фотографии Путина с тиграми, на охоте с ружьем и на коне без футболки. "Но сегодня совсем новая вещь, он певец, теперь все отлично. Нам сообщили, что Путин спел со студентом песню советского времени о космической гонке", — сказал Шепард во время демонстрации видеоролика с поющим Путиным.