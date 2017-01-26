Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Футболист «Ювентуса» забил мяч в девятку со штрафного в матче с «Миланом»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич забил мяч со штрафного в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом». Видео появилось на Youtube-канале ALXrecords 2016.
Хавбек отличился на 21-й минуте и сделал счет 2:0. Встреча завершилась победой туринцев — 2:1.
В полуфинале «Ювентус» встретится с «Наполи», обыгравшим «Фиорентину» (1:0). В параллельном полуфинале сыграют победители матчей «Интер» — «Лацио» (31 января) и «Рома» — «Чезена» (1 февраля).
Оставить комментарий