Водитель Porsche Cayenne перекрыл дорогу скорой в Петербурге

Водитель дорогой иномарки Porsche Cayenne перегородил проезд карете скорой помощи в Санкт-Петербурге. Видео этого инцидента на Новочеркаском проспекте в Сети опубликовал один из очевидцев.

Владельца внедорожника автор ролика называет «очередным хамом». На кадрах видно, что иномарка стоит поперек дороги, не давая возможности проехать неотложке. При этом, по словам свидетеля, внутри скорой в тот момент находилась пожилая женщина, которая нуждалась в экстренной госпитализации.

О судьбе пациентки пока не сообщается. Ранее стало известно о подобном инциденте на Камчатке, где женщина-водитель не пропустила на дороге скорую, которая спешила к умирающему пациенту. В итоге молодой человек погиб, не дождавшись медиков.