Пальмиру вернут с помощью «Аллигаторов» и «Грачей»

Российская авиагруппа, которая участвует в освобождении Пальмиры от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» , будет усилена с помощью вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и штурмовиков Су-25 «Грач». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия»

Эти вертолеты обладают наиболее современным прицельно-навигационным комплексом. «Аллигаторы» могут самостоятельно наносить удары, но чаще они выполняют функцию наводчиков для ударной авиации. Вертолеты способны обнаруживать позиции террористов в режиме онлайн и передавать ее ударными самолетами Су-25 ВКС РФ. "Таким образом мы получаем сочетание разведывательных возможностей и значительной бомбовой нагрузки", - отметил источник газеты.

По словам источника, этот тандем должен компенсировать недостаточные возможности артиллерии сирийских войск, наступающих на Пальмиру, и обеспечить им эффективную огневую поддержку.