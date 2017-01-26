Халк может вернуться в ФК «Зенит»

Бразильский нападающий Халк может вернуться в «Зенит» до 2018 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на АБН

По словам источника агентства, близкого к работе селекционеров «Зенита», это может произойти в летнее или следующее зимнее межсезонье.

Собеседник АБН заявил, что Халк хочет вернуться в сборную Бразилии и сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года. Из «Зенита» полузащитника регулярно вызывали в национальную команду, но с переходом в новый клуб Халк не сыграл ни одного матча за сборную. Сейчас нападающий рассматривает вариант краткосрочной аренды.

Халк пришел в «Зенит» в сентябре 2012 года. Он сыграл за команду в 148 матчах, забив 77 голов, а также выиграв чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В июне прошлого года футболист перешел в «Шанхай Теллэйс», который купил его за 56 миллионов евро.