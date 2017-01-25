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Усейн Болт лишен золота ОИ-2008
Ямайского бегуна Усэйна Болта лишили золотой медали Олимпийских игр-2008 в Пекине. Причиной такого решения Международного олимпийского комитета (МОК) стала положительная допинг-проба его партнера по команде Несты Картеры. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается в публикации, в пробе Картеры было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. Кроме того, медалей были лишены Асафа Пауэлл и Майкл Фратер, также участвовавшие в эстафете 4x100 метров. До решения МОК Бол был девятикратным обладателем золотых олимпийских медалей и 11-кратным чемпионом мира. После аннулирования достижений Болта в эстафете на Играх-2008 Болт перестал делить первую строчку по количеству золотых наград среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво.
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