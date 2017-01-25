Загадочный оживший рисунок поразил интернет

В Сети появилось загадочное видео, в котором "оживает" нарисованный маркером человечек. Необычная запись за несколько дней набрала более 100 тысяч просмотров.

На ролике видно, как автор нарисовал маркером человечка, затем добавил воды, и фигура волшебным образом "ожила" и начала "двигаться".

Комментаторы предполагают, что это стало возможно благодаря использованию сухого маркера, в составе которой есть маслянистый кремниевый полимер. Вещество особым образом контактирует с водой, "отрываясь" от поверхности.