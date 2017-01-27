СК завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Гайзера

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми. Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки. Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», - заявила Петренко.

По версии следствия, действия Гайзера нанесли республике ущерб на 3,5 миллиарда рублей. Как установили следователи, Вячеслав Гайзер и другой экс-глава Коми Владимир Торлопов создали и руководили преступным сообществом с 2006 года. Участники группировки, по словам Петренко, занимались захватом высокорентабельных предприятий региона с целью незаконного обогащения. Следователи установили два факта получения Гайзером взяток на общую сумму почти в 200 миллионов рублей. Также, как отметила Петренко, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, так как они дали изобличительные показания на других участников преступления.