Боевики ИГ сбили российский беспилотник близ Пальмиры

Террористы «Исламского государства» опубликовали видео со сбитым возле авиабазы Т4 «Тияс» в 90 км от Пальмиры российским беспилотником «Гранат-4». Видео, которое публикует War News Today, датировано 24 января. На нем показывается беспилотник «Гранат-4».

«Гранат-4» предназначен для ведения фоторазведки на местности. В нагрузке - фотоаппарат, модуль радиоразведки.