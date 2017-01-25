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Боевики ИГ сбили российский беспилотник близ Пальмиры
Террористы «Исламского государства» опубликовали видео со сбитым возле авиабазы Т4 «Тияс» в 90 км от Пальмиры российским беспилотником «Гранат-4». Видео, которое публикует War News Today, датировано 24 января. На нем показывается беспилотник «Гранат-4».
«Гранат-4» предназначен для ведения фоторазведки на местности. В нагрузке - фотоаппарат, модуль радиоразведки.
Отметим, что это уже второй случай за неделю, когда в Сирии сбивают российский беспилотник. Так, ранее появилось видео, на котором был изображен сбитый в провинции Хама БПЛА «Орлан-10». Тогда беспилотник был сбит оппозиционной группировкой «Джейш-аль-Изза», входящей в состав «Свободной Сирийской Армии» (ССА).
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