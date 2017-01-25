Трамп объявил войну чикагской мафии

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пообещал отправить агентов ФБР в Чикаго, если местные власти не разберутся с участившимися случаями стрельбы. Об этом сообщают Рамблер/новости.

«Если Чикаго не прекратит «ужасную бойню», 228 перестрелок в 2017 году с 42 жертвами (на 24 процента больше, чем в 2016-м), я пошлю туда федералов!» - заявил глава государства.

Трамп обращался к теме насилия во время своей инаугурационной речи. Тогда он сказал, что «преступления, банды и наркотики украли слишком много жизней» и привели к тому, что потенциал США не был реализован. Он призвал прекратить «американскую резню прямо здесь и сейчас».

Позже новый президент заявил о планах снизить число насильственных преступлений в 50 крупнейших городах США.