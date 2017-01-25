Роскосмос отзывает двигатели «Протона-М»

Руководство Роскосмоса приняло решение отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» на Воронежский механический завод (ВМЗ). Причинами такого решения стали вскрывшиеся в ходе испытаний технологические проблемы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант»

В результате проверки выяснилось, что при сборке изделия использовались «неликвидные компоненты». Вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ.

В ситуации разбираются сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР.

Отмечается, что отзыв двигателей скажется и на сроках запуска ракет с космодрома Байконур. Первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, теперь состоится летом. Ранее он был запланирован на февраль.

Всего в 2017 году «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на «Протоны».