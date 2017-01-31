Рогозин раскрыл причину отзыва двигателей «Протона-М»

Вице-премьер заявил, что причиной отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» заключается в преступной халатности на производстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Культура производства там [на Воронежском механическом заводе ] крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь», — сказал Рогозин.

Он добавил, что поручил Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства, а также выявить людей, которые имеют отношение к производству техники на заводе: «Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям».

«За ближайшее время я надеюсь получить от Роскосмоса подобного рода информацию и получить перечень конкретных мер, которые будут направлены на то, чтобы наказать разгильдяев и негодяев, которые фактически сегодня поставили под сомнение на целых 3,5 месяца пуски из-за того, что кто-то чего-то там украл, кто-то ненадежно присматривал и кто-то пропустил через свой собственный фильтр контроля эту технику на производство», — заключил вице-премьер.

25 января представитель Роскосмоса рассказал, что в ходе огневых испытаний двигателей второй и третьей ступеней «Протонов-М» были выявлены технологические проблемы. Выяснилось, что при производстве вместо штатного припоя с примесью драгметаллов использовался менее дорогостоящий.