Обладательница самых красивых ягодиц Бразилии станцевала самбу
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Рамблер/новости

Обладательница самых красивых ягодиц Бразилии станцевала самбу

Победительница бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла станцевала самбу и опубликовала видео в своем Instagram, сообщают Рамблер/новости.
Канелла работает моделью. Объем ее бедер составляет 107 сантиметров.
10 ноября 2016 года девушку, ставшую победительницей конкурса Miss BumBum, признали обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии.
На микроблог @erikacanella подписаны 226 тысяч пользователей.
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