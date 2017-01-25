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Обладательница самых красивых ягодиц Бразилии станцевала самбу
Победительница бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла станцевала самбу и опубликовала видео в своем Instagram, сообщают Рамблер/новости.
Канелла работает моделью. Объем ее бедер составляет 107 сантиметров.
10 ноября 2016 года девушку, ставшую победительницей конкурса Miss BumBum, признали обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии.
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