СМИ подсчитали расходы Британии на слежку за "Адмиралом Кузнецовым"

Власти Великобритании потратили более 1,6 миллионов евро на слежку за российским военным кораблем «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на британское издание The News

Как говорится в публикации, в эту сумму входили также зарплата персонала и расходы на топливо сопровождающих кораблей. Для того, чтобы установить точную сумму, потраченную Великобританией на операцию, журналисты воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили данные напрямую у властей королевства. Движение российской авианосной группы Северного флота вдоль побережья Великобритании сопровождали британские корабли «Дункан» и «Ричмонд».

Крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул Североморск и выдвинулся к средиземноморскому побережью Сирии в октябре 2016 года. Корабль в сопровождении нескольких судов направился к Сирии для авиационной поддержки группировки Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Экипаж крейсера выполнил поставленную задачу, корабль 17 января направился обратно в Североморск. Ранее сообщалось, что на обратном пути российскую авианосную группу также будут сопровождать вдоль берегов Великобритании корабли королевских военно-морских сил. В Североморск авианосная группа прибудет 9 февраля.