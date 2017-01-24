Оппозиция Сирии отказалась подписывать итоговое коммюнике встречи в Астане

Делегация оппозиции не будет подписывать итоговое коммюнике встречи в Астане, передает ТАСС.

"Подписания не будет. Страны гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ", - заявил официальный представитель делегации оппозиции на переговорах Яхья аль-Ариди.