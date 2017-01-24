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Оппозиция Сирии отказалась подписывать итоговое коммюнике встречи в Астане
Делегация оппозиции не будет подписывать итоговое коммюнике встречи в Астане, передает ТАСС.
"Подписания не будет. Страны гаранты - Россия, Турция и, возможно, Иран - просто распространят документ", - заявил официальный представитель делегации оппозиции на переговорах Яхья аль-Ариди.
Ранее советник делегации сирийской оппозиции в Астане Усама Абу Зейд рассказал, что стороны переговоров по Сирии пока не обсуждали никаких политических вопросов. Он также сообщил, что оппозиции Сирии не был предоставлен черновик итогового документа по переговорам в Астане официально, его не обсуждали.
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