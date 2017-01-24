Обама тайно перевел $221 млн Палестине

Администрация экс-президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестине 221 миллион долларов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Associated Press

Представитель Госдепартамента и несколько помощников конгрессменов рассказали агентству, что уходящая администрация официально уведомила Конгресс о переводе денег только утром в пятницу, 20 января, в день вступления в должность Дональда Трампа . Эти средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи в регионе Западный берег реки Иордан и в секторе Газа, а также на поддержку реформ.

Кроме того, за несколько часов до инаугурации Трампа администрация Обамы сообщила Конгрессу о выделении еще четырех миллионов долларов на программы в области изменения климата и 1,25 миллиона долларов для организаций, входящих в ООН , которые, в частности, занимаются борьбой с сексуальной эксплуатацией и жестоким обращением. Как отмечает Associated Press, финансирование Палестины, скорее всего, было способом «позлить» некоторых конгрессменов и самого Трампа, который пообещал быть сторонником Израиля и пригласил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Вашингтон в феврале.

В ноябре прошлого года министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что приход к власти в США Трампа открывает возможность для Тель-Авива отказаться от приверженности делу создания Палестинского государства, о которой после переговоров с Обамой в 2009 году говорил Нетаньяху.