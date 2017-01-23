Cнятие санкций с России опустит доллар до 55 рублей

Издание Life со ссылкой на доклад аналитиков Morgan Stanley под названием «А что, если санкции США ослабнут?» пишет, что при снятии санкций к середине 2017 года рубль может показать рост до 4,5 процента (до 55 рублей за доллар). Об этом сообщают Рамблер/новости.

По мнению экспертов, с приходом администрации нового президента США Дональда Трампа в Белый дом Россия «абсолютно обоснованно» может надеяться на отмену санкций США и Евросоюза . «Американские и европейские компании, особенно из банковского и нефтегазового комплекса, давно выражают желание возобновить работу с российскими коллегами», - отмечается в докладе Morgan Stanley.

После укрепления рубля, по мнению аналитиков, до 5 миллиардов долларов снизится отток капитала из страны, а приток инвестиций вырастет на 4–4,5 процента. Рост инвестиций ожидается благодаря возобновлению доступа российских компаний к дешевым западным кредитам, отмечается в докладе.

Также в Morgan Stanley считают, что после снятия санкций инфляция в России замедлится (с 5,4 до 4 процентов), а номинальный российский ВВП в 2017 году перейдет к росту до 1,7 процента годовых. Благодаря этому Центробанк сможет снизить ключевую ставку на 0,50–0,75 процента.

Первые санкции против России и российских бизнесменов были введены Штатами весной 2014 года после присоединения Крыма к России. Попавшим в черный список людям запретили въезд в США, а их активы заморозили. После этого США не раз расширяли санкционный список из-за конфликта в Донбассе. В результате ограничительные меры были введены против ряда российских госкомпаний и предприятий.