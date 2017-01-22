Саакашвили обиделся на СМИ за свое фото "в кустах"

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил украинские СМИ в пропаганде и связи с российскими силами из-за фото с инаугурации Дональда Трампа . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Facebook Саакашвили.

Ранее в соцсетях появились фото Сакаашивили во время его пребывания в Вашингтоне, в день инаугурации Трампа. На снимках он стоит в кустах с телефоном в руке. Пользователи утверждают, что охрана Трампа не подпустила его к своему шефу, и грузинско-украинскому политику пришлось довольствоваться ролью рядового наблюдателя.

Саакашивили гневно опроверг эти утверждения в своем Facebook.

«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии жду оставшихся людей своей группы»— написал он.

По словам Саакашвили, у него были контакты с командой Трампа, многих представителей он якобы знает лично и собирается с ними работать.

Напомним, против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел по статьям о превышении служебных полномочий и растрате государственных средств. Из-за неотвратимого ареста он опасается показываться в родной стране, предпочитая проводить «реформы» на Украине.