Медведев: пора "расстаться с иллюзиями" о скорой отмене санкций

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что России не следует питать иллюзии: экономические санкции сохранятся, несмотря на смену западных лидеров. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Газету. Ru»

«Пора расстаться с иллюзиями, что какие-то санкции против России будут отменены. Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных», — сказал Медведев с трибуны съезда «Единой России»

Он посоветовал аграриям использовать удачную для них экономическую ситуацию и заявил, что власти поддержат их, поскольку Россия в любых условиях будет кормить себя сама.

Ранее премьер заявлял, что санкции, скорее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе и главное для правительства в этих условиях - выполнять взятые социальные обязательства и постараться обеспечить рост экономики».