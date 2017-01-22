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Медведев: пора "расстаться с иллюзиями" о скорой отмене санкций
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что России не следует питать иллюзии: экономические санкции сохранятся, несмотря на смену западных лидеров. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Газету. Ru».
«Пора расстаться с иллюзиями, что какие-то санкции против России будут отменены. Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных», — сказал Медведев с трибуны съезда «Единой России».
Он посоветовал аграриям использовать удачную для них экономическую ситуацию и заявил, что власти поддержат их, поскольку Россия в любых условиях будет кормить себя сама.
Ранее премьер заявлял, что санкции, скорее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе и главное для правительства в этих условиях - выполнять взятые социальные обязательства и постараться обеспечить рост экономики».
Напомним, бывший президент США Барак Обама перед уходом с поста на год продлил санкции против России.
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