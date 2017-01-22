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Рогозин прокомментировал аварийный пуск британской ядерной ракеты
Курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщения СМИ об аварии при запуске межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с борта британской подлодки.
Опубликовав на своей странице в соцсети новость о неудачном пуске, Рогозин добавил: "Опасный инцидент".
Напомним, 22 января стало известно о ЧП во время испытаний МБР Trident II у берегов Флориды в июне 2016 года. Выпущенная с борта атомной подлодки "Vengeance" ракета устремилась не в восточную часть Атлантического океана, как планировалось, а к берегам США, после чего была дана команда на ее самоликвидацию. Ядерной боеголовки ракета не несла - на время испытаний ее заменили на массогабаритный макет.
Британские власти постарались замолчать инцидент, поскольку вскоре премьер-министру страны Терезе Мэй предстояло убеждать парламент в необходимости потратить 40 миллиардов фунтов стерлингов на строительство новых подводных ракетоносцев. Но после того, как журналисты докопались до истины, Мэй признала факт аварии. "Это еще раз доказывает, что Великобритании необходимо обновить оборонную систему", - заявила премьер-министр.
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