Рогозин прокомментировал аварийный пуск британской ядерной ракеты

Курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщения СМИ об аварии при запуске межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с борта британской подлодки.

Опубликовав на своей странице в соцсети новость о неудачном пуске, Рогозин добавил: "Опасный инцидент".

Напомним, 22 января стало известно о ЧП во время испытаний МБР Trident II у берегов Флориды в июне 2016 года. Выпущенная с борта атомной подлодки "Vengeance" ракета устремилась не в восточную часть Атлантического океана, как планировалось, а к берегам США, после чего была дана команда на ее самоликвидацию. Ядерной боеголовки ракета не несла - на время испытаний ее заменили на массогабаритный макет.