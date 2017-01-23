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Делегация Дамаска без объяснения причин покинула отель в Астане
Отель в Астане без объяснения причин покинула делегация правительства Сирии во главе с постпредом арабской республики при Организации объединенных наций (ООН) Башаром аль-Джаафари. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается в публикации, представители властей Сирии не стали уточнять, закончились ли переговоры или объявлен перерыв. 23 января в столице Казахстана Астане начались переговоры между правительством Сирии и представителями так называемой вооруженной оппозиции. Кроме того, в обсуждении принимают участие представители России, Ирана, Турции, США и Организации объединенных наций (ООН). После открытой части переговоров, на которой выступил с обращением казахстанский президент Нурсултан Назарбаев и глава внешнеполитического ведомства республики Ерлана Идрисова, встреча продолжилась без представителей СМИ. Результатами первого пленарного заседания, как сообщалось ранее, в Кремле удовлетворены. В то же время Башар аль-Джаафари заявлял, что сирийская оппозиция ведет себя провокационно и совершает «сюрреалистичные» поступки.
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