Опубликовано видео ликвидации убийцы бизнесмена на Lexus

В Сети опубликовано видео ликвидации подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве. Ролик появился на сайте РенТВ , сообщают Рамблер/новости. Задержание производилось бойцами Росгвардии. Силовики взломали двери квартиры в жилом доме. В одной из комнат их ждал подозреваемый – он бросился на них с предметом в руке, похожим на гранату.

На видео слышно, как спецназовцы кричат: "Граната". После этого раздаются два выстрела, и подозреваемый падает.

Источник телеканала утверждает, что спецназ ликвидировал киллера, который несколько дней назад расстрелял бизнесмена на Lexus в центре Москвы. Его имя – Исаков Алексей Элизарович.

Напомним, наемный убийца стрелял в бизнесмена Леонида Н. вечером 18 января в Шмитовском проезде столицы. Преступнику удалось скрыться. В правоохранительных органах пока не cообщают, как удалось выйти на след подозреваемого.