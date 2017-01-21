Российские дальние бомбардировщики поразили объекты ИГ в Сирии

Шесть сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по объектам террористов "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация). Самолеты взлетели с территории России и ликвидировали объекты в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Разведка подтвердила, что цели были успешно поражены. Среди уничтоженных объектов: базовые лагеря террористов, склады вооружения и боеприпасов, бронетехника и живая сила. Прикрывали бомбардировщики истребители Су-30СМ и Су-35С. Они вылетели с базы Хмеймим. Все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.