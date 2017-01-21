Лавров раскрыл финансовые источники ИГ

Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) существует, в том числе за счет средств от производства и торговли наркотиками.

«Помимо всего прочего, наркотики напрямую связаны с теми угрозами международной безопасности, которые сохраняются в отношении нашего государства», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международном антинаркотическом форуме.

Как пояснил министр, речь идет о том, что наркобизнес, наркоиндустрия «финансирует львиную долю затрат, за счет которых существуют террористические организации и организованная преступность», передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Лавров отметил, что в Афганистане на территориях, контролируемых талибами и другими оппозиционными группировками, производство наркотиков постоянно наращивается. ИГ в Сирии, Ираке и других странах существует как за счет контрабанды нефти, так и на деньги от торговли наркотиками.

Министр подчеркнул, что Россия не сторонник «нарколиберальных концепций». По его словам, в ходе сессии ГА ООН предпринимались попытки «продвигать нарколиберальные концепции, заместительную терапию».

«Это абсолютно противоречит нашему видению ситуации, тем задачам, которые РФ ставит и перед собой, и в международном плане, - считает глава МИД РФ. - Подобные концепции не прошли в документы ГА ООН. Наше понимание сути проблемы не предполагает замены одного наркотического дурмана на другой, а нацеливает на полный и осознанный отказ от наркопотребления».