Медведев одобрил индексацию пенсий на 5,4%

С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 5,4%.

Медведев отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда РФ , в общей сложности планируется потратить около 230 миллиардов рублей.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, в 2017 году средний размер пенсии в РФ достигнет 13,620 тыс. рублей.