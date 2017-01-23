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Медведев одобрил индексацию пенсий на 5,4%
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий неработающим пенсионерам, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 5,4%.
Медведев отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда РФ, в общей сложности планируется потратить около 230 миллиардов рублей.
По словам вице-премьера Ольги Голодец, в 2017 году средний размер пенсии в РФ достигнет 13,620 тыс. рублей.
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