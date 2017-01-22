СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла

Бывший любовник Джорджа Майкла опасается, что «секс-наркотики» могли сыграть трагическую роль в его смерти. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Mirror

48-летний Пол Стаг заявил, что певец был зависим от наркотиков в течение девяти лет их отношений. Он утверждает, что музыкант использовал кодовое слово «шампанское», заказывая наркотики у дилеров, и не мог обойтись без экстази в интимной жизни.

Пол заявил, что Джордж Майкл «стопроцентно использовал препараты» перед смертью.

Суперзвезду нашли мертвым в его постели в минувшее западное Рождество. Ему было всего 53 года. Полиция сейчас ждет выводов токсилогической экспертизы.