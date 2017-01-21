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Песков обозначил сроки встречи Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Но организация этой встречи займет месяцы, а не недели, подчеркнул он.
«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», - сказал Песков.
"Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому (встрече)", - заявил Песков.
По словам Песков, дата возможной встречи, возможно, будет обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов.
Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что Путин и Трамп могут встретиться в Исландии.
"На данный момент, к сожалению, у нас нет никаких намеков по поводу места или времени", - пояснил Песков.
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