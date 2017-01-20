Прокуратура подала иск о лишении Мары Багдасарян водительских прав

Прокурор попросил суд лишить стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав пожизненно, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Интерфакс"

Источник агентства в прокуратуре сообщил, что соответствующее исковое заявление было направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Марой Багдасарян транспортными средствами.

По данным ТАСС , прокуратура нашла у Багдасарян медицинские противопоказания для управления автомобилем. "Поскольку наличие медицинских противопоказаний и определенных заболеваний может влиять на безопасность как самого водителя, так и иных участников дорожного движения, статьей 38 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" предусмотрена возможность судебного ограничения данного права", - добавили в прокуратуре.

В начале ноября столичные полицейские задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за Багдасарян числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Ее адвокат говорил, что причиной неуплаты стал сломанный почтовый ящик: его подзащитная якобы не получала квитанции.

Первоначально суд назначил Багдасарян 10 суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов на исправительные работы выросло до 595. Свой срок административного ареста она уже отбыла в спецприемнике. Кроме того, девушка обязана выплатить штраф в 170 тысяч рублей.