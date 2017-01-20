Лавров: РФ готова к конструктивному диалогу с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к конструктивному диалогу с США, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин, готова пройти свою часть пути, чтобы перевести диалог с Вашингтоном в конструктивное русло, прежде всего, в целях поиска эффективных ответов на вызовы терроризма и другие многочисленные вызовы современности", - заявил Лавров.

Лавров выразил надежду, что западные партнеры России откажутся от "односторонних узкокорыстных подходов к ключевым вопросам международной повестки дня".

Во время пресс-конференции, состоявшейся 17 января, Лавров заявил, что Москва без опасений, но и без восторга ожидает, когда команда Дональда Трампа приступит к исполнению своих обязанностей. При этом он выразил надежду, что взаимодействие с новой администрацией будет более эффективным, чем при Бараке Обаме.

Секрет Фирмы рассказал, почему рубль больше не будет расти.

Секрет Фирмы рассказал, что будет делать правительство, когда деньги в Резервном фонде кончатся.