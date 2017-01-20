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В сети шутят о «вмешательстве» РФ в организацию салюта в Вашингтоне
Пользователи соцсетей в шутку назвали неудачный салют в Вашингтоне результатом "вмешательства" России, сообщают Рамблер/новости.
Салютом завершились в Вашингтоне праздничные мероприятия перед инаугурацией Дональда Трампа. Салют, запущенный над мемориалом Линкольна, должен был сложиться в комбинацию USA, но вместо этого зрители увидели USR. В связи с этим в соцсетях шутят, что это может значить United States of Russia (Соединенные Штаты России).
"USR? Российские хакеры взломали салют?" - написал один из пользователей Twitter.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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