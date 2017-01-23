Трамп прочитал оставленную ему Обамой записку

Писать записки преемнику в свой последний день в офисе – это традиция американских президентов, отмечает издание. Содержание этих записок никогда не разглашается. «Это было действительно очень мило с его стороны, мы дорожим этим. Мы сохраним это в секрете и не расскажем прессе, что в этом письме», - отметил Трамп.

Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Покидая Овальный кабинет 19 января, Обама сказал, что будет скучать по Белому дому. Бывший глава государства уехал из Вашингтона вместе со своей семьей сразу же после инаугурационной речи Трампа.