«Реал» решил продать Роналду

Контракт 31-летнего Роналду с мадридской командой истекает 30 июня 2021 года, он был продлен в ноябре прошлого года. По данным Don Balon, Перес хочет продать Роналду по завершении сезона-2018/19.

Источник издания предполагает, что в 2019 году Роналду перейдет в один из китайских клубов, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры будет играть в Major League Soccer - высшем дивизионе футбольных лиг в США и Канаде.

Роналду играет за «Реал» с 2009 года. В последнем сезоне он провел за команду 22 матча, забив 18 голов и сделав шесть результативных передач. Ранее один из китайских клубов предложил за футболиста 300 миллионов евро, а самому форварду пообещал зарплату более чем в 100 миллионов евро в год.