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Сорос о Трампе: Обманщик, мошенник и потенциальный диктатор
Миллиардер Джордж Сорос заявил в интервью Bloomberg, что новоизбранный президент США Дональд Трамп в будущем может стать диктатором. Об этом сообщают Рамблер/новости.
«Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика, афериста и потенциального диктатора. Но он всего лишь возможный диктатор, поскольку конституция и политические институты США достаточно сильны. Он мог бы стать диктатором, если бы у него получилось выйти сухим из воды», - сказал Сорос.
Миллиардер также заявил, что политика Трампа «обречена на провал» из-за «внутренних противоречий». Также он сказал, что идеи нового президента похожи на планы по созданию «мафиозного государства».
Ранее Сорос, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон, заявлял, что команда Трампа состоит из «некомпетентных экстремистов и отставных генералов». Сорос пожертвовал на кампанию Клинтон около 6 миллионов долларов.
На прошлой неделе появилась информация, что Сорос потерял миллиард долларов за неделю на ралли на фондовом рынке после победы Трампа на выборах.
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