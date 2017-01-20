Сорос о Трампе: Обманщик, мошенник и потенциальный диктатор

«Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика, афериста и потенциального диктатора. Но он всего лишь возможный диктатор, поскольку конституция и политические институты США достаточно сильны. Он мог бы стать диктатором, если бы у него получилось выйти сухим из воды», - сказал Сорос.

Миллиардер также заявил, что политика Трампа «обречена на провал» из-за «внутренних противоречий». Также он сказал, что идеи нового президента похожи на планы по созданию «мафиозного государства».

Ранее Сорос, поддерживавший на выборах демократа Хиллари Клинтон , заявлял, что команда Трампа состоит из «некомпетентных экстремистов и отставных генералов». Сорос пожертвовал на кампанию Клинтон около 6 миллионов долларов.

На прошлой неделе появилась информация, что Сорос потерял миллиард долларов за неделю на ралли на фондовом рынке после победы Трампа на выборах.