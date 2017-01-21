РЕН ТВ публикует видео ликвидации киллера, расстрелявшего бизнесмена на Lexus в Москве

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео ликвидации киллера, расстрелявшего бизнесмена на Lexus в Москве. Киллер пытался бросить гранату в силовиков, но был застрелен за доли секунды до возможной трагедии.

Задержание производилось бойцами Росгвардии по Москве.

Как видно на записи задержания, укрывшиеся в квартире не намеревались открывать двери правоохранителям, входную дверь пришлось вскрывать. Уже в квартире в одной из комнат подозреваемый бросил в бойцов предмет, похожий на гранату. На видео слышно, как силовики кричат: "Граната". После этого подозреваемый был ликвидирован.

Как сообщил источник РЕН ТВ, мужчина, пытавшийся бросить гранату в правоохранителей, оказался стрелком, который несколько дней назад совершил покушение на убийство бизнесмена на Lexus в центре Москвы. Его имя – Исаков Алексей Элизарович. Напомним, что стрелку тогда удалось скрыться. Мужчина устроил покушение на бизнесмена Леонида Н. вечером 18 января на Шмитовском проезде столицы.

Чтобы скрыться от правоохранителей, подозреваемый использовал несколько сим-карт и не пользовался личным транспортом.

Сейчас по факту произошедшего покушения проводится расследование.