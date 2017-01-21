Песков напомнил о разнице ядерного потенциала России и США

Увязывать вопросы санкций против РФ со стороны США и ядерного разоружения не имеет смысла, а симметричные сокращения недопустимы, потому что у стран разный ядерный потенциал. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом: это ядерный паритет, ядерное сдерживание. И президент Путин об этом неоднократно говорил. Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности. Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что считает важнейшими задачами во внешней политике борьбу с «Исламским государством» («ИГ», организация запрещена в РФ) и переговоры с Россией по разоружению. Он также отметил, что ослабление санкций может быть увязано с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.

Песков считает, что ядерное разоружение «не может быть диспропорциональным». «Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», — сказал он. Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия всегда — о чем неоднократно говорил и президент страны — была сторонницей сокращения ядерного оружия. «Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия», — отметил Песков.