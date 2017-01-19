Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо

Специалисты канадского Университета Конкордия выяснили, почему внутри торнадо появляются «зоны смерти», представляющие собой области с пониженной температурой и плотностью. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Daily Mail

Автор исследования Георгис Ватистас рассказал изданию, что восходящие и нисходящие потоки перемещаются из внешней области торнадо к его центру. В результате эти потоки расширяются, а температура и плотность падают.

Ученый отметил, что «зоны смерти» сравнимы с аналогичными условиями на вершинах гор.

К таким выводам исследователи пришли с помощью компьютерного моделирования, показавшего, как температура внутри торнадо упала с 27 до 12 градусов Цельсия, а плотность воздуха снизилась на 20 процентов.