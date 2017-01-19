В сети восхитились эпичным роликом белорусского МЧС

Видео Министерства Белоруссии по чрезвычайным ситуациям ( МЧС ), опубликованное на YouTube , вызвало восхищение пользователей сети, сообщают Рамблер/новости.

Пользователи оценили качество съемки и героическую музыку, использованную в видеоролике. На видео сотрудники министерства выручают оказавшихся в беде граждан: вытаскивают из воды тонущего человека, тушат пожар, и увозят пострадавших на специальном вертолете. «Прожить одну жизнь — спасти тысячи», — говорится в конце ролика.

"Супер! Молодцы! Я прям в МЧС служить захотел) Отличный ролик, не перегруженный, со смыслом и вполне себе патриотично. Мне очень понравился", - написал один из пользователей YouTube.

"Это просто прекрасно. И могло бы стать трейлером к хорошему фильму. Пусть МЧС поработают немного на Беларусфильме", - написал другой пользователь.

Ролик собрал более 15 тысяч просмотров.