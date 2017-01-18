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Савченко: власти Украины уничтожают всех неугодных
Власти Украины уничтожают всех неугодных действующему режиму. С таким заявлением выступила депутат Рады Надежда Савченко. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Достаточно только один раз сказать, что Порошенко – брехло, как тебе будут кричать «позор» и «предательство». Все зависит от того, что человек идет против системы. Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду. Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко, ничего не изменилось», — заявила Савченко.
Савченко неоднократно выступала с резкой критикой в адрес действующего президента Украины Петра Порошенко. 18 января депутат украинского парламента «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой возбудить уголовное дело по статье «госизмена» против Надежды Савченко. Причиной для возбуждения дела, по мнению парламентария, должны стать прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые Савченко провела в декабре 2016 года. С Александром Захарченко и Игорем Плотницким депутат встретилась без согласования своих действий с СБУ и фракцией «Батькивщина», в которой она в тот момент состояла. 16 декабря Савченко был исключена из партии, на настоящий момент она имеет статус внефракционного депутата.
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