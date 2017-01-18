В метро Рима началась эвакуация из-за землетрясения

Метро в Риме эвакуируют после землетрясения, толчки которого ощутили жители столицы. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Next Quotidiano

В целях предосторожности было остановлено движение на всех линиях метрополитена. Также в некоторых районах эвакуируют школы.

Ранее сообщалось, что в центральной Италии произошло землетрясение. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр подземного толчка находился между центральными областями Марке и Абруццо. Именно эта зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа 2016 года. Тогда погибли более трехсот человек.