СК не нашел криминала в вечеринке в школьном бассейне

СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту вечеринки в школьном бассейне во Владимире, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Действия не образуют состав уголовного преступления", — сказал представитель регионального управления СК РФ . По его словам, СК проводил проверку по статьям УК РФ "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", но не нашел "существенного вреда для интересов государства, общества или отдельных граждан".

Ранее в сети появилась видеозапись частной вечеринки в бассейне школы № 42. На записи несколько мужчин распивают алкоголь в бассейне, в кадре также появляется девушка в купальнике, принимающая откровенные позы.

Полиция установила личности участников вечеринки и привлекла их к административной ответственности за употребление алкоголя и курение в общественном месте. Должностные лица учебного заведения были оштрафованы.