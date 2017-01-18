Стритрейсерша Мара Багдасарян снова под стражей

Савеловский суд Москвы 17 января, утвердил новый арест Мары Багдасарян, ранее проходившей свидетелем по делу о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Таким образом, инстанция отклонила апелляцию Багдасарян. Пятнадцать суток ареста девушке назначили за пропуск двух дней обязательных работ. Багдасарян взяли под стражу в зале суда.

Ранее стало известно, что работодатель Багдасарян пожаловался в суд на ее прогулы. В ГБУ «Жилищник», куда Багдасарян отправили «отбывать» наказание, заявили, что девушка с 30 ноября 2016 года (когда ее освободили) и по 9 января 2017-го не обращалась в управление по поводу назначенных судом исправительных работ. Адвокаты Багдасарян заявляли, что девушке изначально сказали неправильную дату выхода на работу, а также объясняли ее прогулы болезнью.

В начале ноября столичные полицейские задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за Багдасарян числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.