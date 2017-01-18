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Стритрейсерша Мара Багдасарян снова под стражей
Савеловский суд Москвы 17 января, утвердил новый арест Мары Багдасарян, ранее проходившей свидетелем по делу о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом, инстанция отклонила апелляцию Багдасарян. Пятнадцать суток ареста девушке назначили за пропуск двух дней обязательных работ. Багдасарян взяли под стражу в зале суда.
Ранее стало известно, что работодатель Багдасарян пожаловался в суд на ее прогулы. В ГБУ «Жилищник», куда Багдасарян отправили «отбывать» наказание, заявили, что девушка с 30 ноября 2016 года (когда ее освободили) и по 9 января 2017-го не обращалась в управление по поводу назначенных судом исправительных работ. Адвокаты Багдасарян заявляли, что девушке изначально сказали неправильную дату выхода на работу, а также объясняли ее прогулы болезнью.
В начале ноября столичные полицейские задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за Багдасарян числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.
Первоначально суд назначил Багдасарян 10 суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов на исправительные работы выросло. Свой срок административного ареста она уже отбыла в спецприемнике. Кроме того, девушку обязали выплатить штраф в 170 тысяч рублей.
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