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«Обманутые жены» прокомментировали заявления Прокловой
Жены актеров, которых актриса Елена Проклова назвала своими любовниками в передаче НТВ и в интервью «Комсомольской правде», прокомментировали ее признания. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Проклова, в частности, заявила, что у нее были отношения с актерами Андреем Мироновым, Олегом Янковским, Михаем Волонтиром и Олегом Табаковым. Она попросила прощения у жен, чьи мужья им с ней изменяли.
«Ну если она призналась в романе - ради бога. Я за нее счастлива!» - заявила вдова Миронова Лариса Голубкина. Она добавила, что «давно простила Проклову».
Вдову Волонтира, Ефросинью Добындэ-Волонтир возмутили заявления Прокловой. «Разве о таком можно вообще говорить! Михай был порядочным человеком, и я не верю, что он изменял. Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам», - цитирует ее «Комсомольская правда».
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