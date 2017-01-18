«Обманутые жены» прокомментировали заявления Прокловой

Жены актеров, которых актриса Елена Проклова назвала своими любовниками в передаче НТВ и в интервью «Комсомольской правде» , прокомментировали ее признания. Об этом сообщают Рамблер/новости.

«Ну если она призналась в романе - ради бога. Я за нее счастлива!» - заявила вдова Миронова Лариса Голубкина . Она добавила, что «давно простила Проклову».

Вдову Волонтира, Ефросинью Добындэ-Волонтир возмутили заявления Прокловой. «Разве о таком можно вообще говорить! Михай был порядочным человеком, и я не верю, что он изменял. Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам», - цитирует ее «Комсомольская правда».