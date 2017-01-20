Бузова обнажилась в день рождения

Телеведущая Ольга Бузова в день рождения опубликовала в Instagram обложку своего нового сингла. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Для обложки ведущую сфотографировали в нижнем белье. «Сегодня для меня наступил Новый год, мой 31 год. В нем я привыкаю просыпаться одна и быть сильной! Настолько сильной, чтобы больше не бояться предательства от самых близких!» - написала Бузова, добавив, что решила в этот день подарить себе и подписчикам свою новую песню «Привыкаю». Она отметила, что сингл уже доступен в iTunes, и лучшем подарком для нее будет, если поклонники послушают его и скачают.

Бузова в конце прошлого года развелась с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. СМИ писали, что причиной расставания стали измены Тарасова, а также конфликт из-за недвижимости, которую спортсмен решил оформить на свою мать. В декабре ведущая представила свою первую песню «Под звуки поцелуев».