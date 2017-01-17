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Путин о создателях "компромата" на Трампа: хуже, чем проститутки
Люди, заказавшие доклад о якобы имеющихся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа, «хуже, чем проститутки» - с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их используют в политической борьбе, – они хуже, чем проститутки. У них нет никаких моральный ограничений», – заявил Путин.
Сам доклад американских спецслужб о компромате российский глава назвал «очевидной фальшивкой, полным бредом». Появление подобного отчета Путин связал с намерениями уходящей администрации действующего президента США Барака Обамы связать Дональда Трампа «по рукам и ногам», а действия людей, стоящих за докладом о компромате, по мнению российского президента, наносят ущерб по самим Соединенным Штатам.
Впрочем, российский президент выразил надежду на то, что Москве и Вашингтону удастся восстановить нормальные отношения. По словам Путина, он никогда не встречался с Дональдом Трампом и не знает, как политик будет вести себя на международной арене, поэтому, по словам российского президента, у него нет оснований «ни критиковать за что-то (Дональда Трампа - Рамблер/новости), ни защищать как бы то ни было».
«Это (доклад о компромате – Рамблер/новости) говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе и в США. Но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует», - отметил Путин.
Ранее ряд американских СМИ опубликовал 35-страничный документ, который, как говорилось в сообщениях, составил «человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки». Позднее стало известно имя автора документа – им оказался 52-летний экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил. В материале говорилось, что российские спецслужбы обладают компроматом на избранного президента США Дональда Трампа, который власти России могут использовать, чтобы влиять на решения республиканского политика.
В Кремле подобную информацию назвали «абсолютным вымыслом».
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