Путин о создателях "компромата" на Трампа: хуже, чем проститутки

Люди, заказавшие доклад о якобы имеющихся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа , «хуже, чем проститутки» - с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их используют в политической борьбе, – они хуже, чем проститутки. У них нет никаких моральный ограничений», – заявил Путин.

Сам доклад американских спецслужб о компромате российский глава назвал «очевидной фальшивкой, полным бредом». Появление подобного отчета Путин связал с намерениями уходящей администрации действующего президента США Барака Обамы связать Дональда Трампа «по рукам и ногам», а действия людей, стоящих за докладом о компромате, по мнению российского президента, наносят ущерб по самим Соединенным Штатам.

Впрочем, российский президент выразил надежду на то, что Москве и Вашингтону удастся восстановить нормальные отношения. По словам Путина, он никогда не встречался с Дональдом Трампом и не знает, как политик будет вести себя на международной арене, поэтому, по словам российского президента, у него нет оснований «ни критиковать за что-то (Дональда Трампа - Рамблер/новости), ни защищать как бы то ни было».

«Это (доклад о компромате – Рамблер/новости) говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе и в США. Но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует», - отметил Путин.

Ранее ряд американских СМИ опубликовал 35-страничный документ, который, как говорилось в сообщениях, составил «человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки». Позднее стало известно имя автора документа – им оказался 52-летний экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил . В материале говорилось, что российские спецслужбы обладают компроматом на избранного президента США Дональда Трампа, который власти России могут использовать, чтобы влиять на решения республиканского политика.

В Кремле подобную информацию назвали «абсолютным вымыслом».