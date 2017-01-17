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Появилось видео попытки бегства пьяного священника с места ДТП
В интернете опубликовали запись, на которой видно, как предполагаемый виновник массового ДТП священник Димитрий Кивилиди пытается покинуть место аварии. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Ролик демонстрирует, что священнослужителю мешают уйти очевидцы ДТП.
Эта авария произошла в ночь на 17 января в центре Ростова-на-Дону. Местный портал Rostov.ru сообщил со ссылкой на МВД Ростовской области, что, по предварительным данным, 25-летний пьяный священник за рулем Mitsubishi ASX столкнулся с машиной ВАЗ-21099, которая ехала в попутном направлении. После этого они врезались в семь припаркованных возле дороги машин. Сообщалось, что в результате аварии пострадали женщина и ребенок.
В Ростовской епархии РПЦ подтвердили, что в ДТП попал Кивилиди, и отметили, что его алкогольное опьянение уже подтвердила экспертиза. Священнику запретили служить до окончания разбирательства.
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