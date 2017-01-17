В МИД РФ придумали хэштег для журналистов RT

Во время пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , предоставляя слово журналистам, назвала сотрудников RT «виноватыми во всем людьми».

Лавров задал Захаровой вопрос: «Это уже хештег такой?».

На вопрос министра Захарова ответила: «Да, давно».

Хиллари Клинтон. 6 января спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждалось, что российские власти оказывали влияние на ход президентской кампании в США с целью повлиять на результаты выборов. Большая часть доклада была посвящена RT и агентству Sputnik. По версии американских спецслужб, именно эти СМИ наряду с хакерами пытались дискредитировать кандидата от Демократической партии

В Кремле все обвинения во влиянии на ход президентской кампании в США отвергают и называют это «абсолютным вымыслом».