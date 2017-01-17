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В МИД РФ придумали хэштег для журналистов RT
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров пошутил о журналистах телеканала «Russia Today» (RT), передают Рамблер/новости со ссылкой на сайт телеканала.
Во время пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предоставляя слово журналистам, назвала сотрудников RT «виноватыми во всем людьми».
Лавров задал Захаровой вопрос: «Это уже хештег такой?».
На вопрос министра Захарова ответила: «Да, давно».
6 января спецслужбы США опубликовали доклад, в котором утверждалось, что российские власти оказывали влияние на ход президентской кампании в США с целью повлиять на результаты выборов. Большая часть доклада была посвящена RT и агентству Sputnik. По версии американских спецслужб, именно эти СМИ наряду с хакерами пытались дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
В Кремле все обвинения во влиянии на ход президентской кампании в США отвергают и называют это «абсолютным вымыслом».
Представитель Республиканской партии США Дональд Трамп победил на выборах президента страны 8 ноября 2016 года и 20 января 2017 года вступит в должность главы государства.
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