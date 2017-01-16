Московские власти выпустили методичку для мигрантов в виде комиксов

Как отмечается в публикации, в брошюре изучить порядки и краткую историю столицы, а также освоить правила поведения мигрантам помогут персонажи русских сказок. Снегурочка рассказывает в комиксе о правилах при устройстве мигранта на работу, Василиса объясняет гражданке Таджикистана о действиях мигранта в случае, если ему отказали в оформлении патента, а также учит гостей столицы русскому языку. Кроме того, среди персонажей комикса – три богатыря и Купава.

Также читателям брошюры для закрепления пройденного материала предлагается пройти тесты. Отдельный раздел брошюры посвящен Московскому метрополитену, где мигрантам объясняют основные правила пользования метро и проездными билетами. Как говорится в публикации, на разработку и распространение методички московские власти потратят порядка 7,3 миллиона рублей.