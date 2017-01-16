Трамп перепутал глав институтов Евросоюза

«Я поговорил с главой Европейского Союза , этот очень приятный господин позвонил мне», - сказал Трамп, после чего журналист уточнил у него, имеет ли он в виду Юнкера. Трамп подтвердил, что говорит о Юнкере, и пояснил, что тот поздравлял его с победой на выборах.

При этом, по данным Welt , новый американский президент еще ни разу не говорил с Юнкером, а по телефону его на самом деле поздравил Туск. Также тогда они обсудили необходимость сотрудничества по Украине. Затем Трамп пригласил Туска посетить Белый дом после 20 января, когда состоится инаугурация.

После выборов в Штатах Туск и Юнкер в совместном заявлении поздравили Трампа с победой. Они пригласили его на саммит ЕС-США.