Посадку Ан-22 на грунт в Мали сняли на видео

В сети появилось уникальное видео посадки тяжелого транспортного самолета Ан-22А «Антей» прямо на грунт в аэропорту Гао в Мали. Ролик опубликован на официальном канале государственного предприятия «Антонов» в YouTube , сообщают Рамблер/новости.

Данному самолету требуется более километра посадочной полосы для посадки.

Ан-22А «Антей» предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелой и крупногабаритной боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов. Его взлетная масса составляет 250 тонн, а полезная нагрузка - 80 тонн.

Отмечается, что в декабре 2016 года транспортный самолет Ан-22 «Антей» (UR 09307) выполнил 39 полетов общей продолжительностью 141 часов, перевез 246 т грузов. При этом семь раз самолет приземлялся на грунтовую полосу аэропорта.