Минобороны попросило прощения у родных жертв крушения Ту-154

На церемонии прощания с погибшими при крушении Ту-154, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков попросил прощения у родственников погибших. От лица военного ведомства он пообещал поддержку и внимание всем, кто потерял близких, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим», — сказал Панков.

Он также отметил, что Минобороны «делает и будет делать все, чтобы окружить их вниманием и заботой».

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся из Сочи в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря в акватории Черного моря. На борту самолета находились 92 человека. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.